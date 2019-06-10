Генпрокуратура Узбекистана опровергла пытки в отношении арестованного главы Фонда поддержки СМИ

Саид-Абдулазиз Юсупов

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла информацию о применении пыток в отношении главы Фонда поддержки СМИ Саида-Абдулазиза Юсупова. Он был задержан по обвинению в мошенничестве 10 мая.

8 июня Генпрокуратурой при участии защитника А. Шаймардонова и надзирающего за следствием прокурора Д. Рахматуллаева было проведено медицинское обследование Саид-Абдулазиза Юсупова с привлечением специалистов-медиков. «В ходе обследования на его теле никаких телесных повреждений либо признаков пыток обнаружено не было», говорится в сообщении пресс-службы главного надзорного органа.

Кроме того сообщается, что Юсупов в присутствии своего защитника А.Шаймардонова добровольно в письменной форме разъяснил, что в процессе следствия в отношении его не оказывается какое-либо физическое или психологическое воздействие, а также в настоящее время он своевременно принимает лекарства и проходит необходимые медицинские процедуры, связанные с заболеванием.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, медицинское обследование Саида-Абдулазиза Юсупова было проведено после обращения его матери Ж. Бакаевой к руководству главного надзорного органа. В своем заялении женщина заявила, что в ходе следствия в отношении ее сына применяются пытки.

В середине мая супруга Саида-Абдулазиза Юсупова Дильфуза Юсупова сообщала о тяжелом состоянии супруга.

– Состояние моего мужа тяжелое: у него тромбоз на ногах – ему сделали операцию семь лет назад, и чтобы тромбы не прошли к сердцу, установлены стенты. На нижних конечностях у него открытые раны, из-за плохого кровообращения. В тот день адвокат сказал о его плохом состоянии. Нам его не показали, однако их врач осмотрел его и сказал, что его можно содержать под стражей. В настоящее время он находится в тюрьме на улице Гвардейской и на не разрешают встречу с ним, – говорила Дильфуза Юсупова.

Она также говорила о существующей опасности ухудшения состояния ее супруга.

Однако, как сообщила 8 июня Генпрокуратура, «у обвиняемого обнаружено заболевание кровеносных сосудов, но это не препятствует заключению его под стражу».

Напомним, что директор общественного Фонда поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Саид-Абдулазиз Юсупов был задержан по обвинению в мошенничестве 10 мая этого года. Сразу после задержания его поместили в следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ).

По данным Генпрокуратуры, «Юсупов был признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах».