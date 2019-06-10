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  10 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Строительство АЭС в Казахстане возможно только после согласования с общественностью, - министр энергетики

CA-NEWS (KZ) -  «В Казахстане никакого решения по строительству атомной электростанции не принято и не принималось. Мы проходим этап исследования возможности строительства станции. Запрашиваем возможные технологии от стран, которые производят эти технологии, их технические характеристики и ценовые параметры, чтобы для себя определить. После того как правительство и «Самрук-Казына» определятся, тогда, возможно, на суд общества будет вынесен этот вопрос», – об этом рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев в понедельник, 10 июня на правительственном часе в мажилисе, передает inbusiness.kz.

Он напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев во время визита в Семей сказал, что «этот вопрос можно решать только с учетом общественного мнения».

«Все установки приняты к исполнению. Мы изучаем, никто не может запретить нам изучать этот вопрос», – заключил министр.

Напомним, ранее общественность активно обсуждала данный вопрос после публикации в ряде зарубежных СМИ о том, что одна из южнокорейских компаний принимает участие в тендере на строительство АЭС в Казахстане.

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