В Вашингтоне американский дипломат застрелил свою бывшую супругу – уроженку Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Тело Лолы Гуломовой, 45-летней уроженки Таджикистана, нашли с пулевыми ранениями утром в пятницу, 7 июня в ee доме на северо-западе города Вашингтон. Об этом сообщил сайт "Ахбор"

Когда полиция сломала дверь и вошла в дом, застрелился и бывший супруг Гуломовой Джейсон Рифф. Он скончался в больнице от пулевого ранения, полученного в голову.

По версии полиции, сотрудник госдепартамента США застрелился после убийства своей бывшей супруги. Джейсон Рифф и Лола Гуломова разошлись в марте этого года после 18 лет совместной жизни. У них было двое дочерей, которыx в тот трагический день не было дома. В тот день Рифф и Гуломова должны были идти в суд, чтобы закончить с бракоразводным процессом.

"Washington Post” пишет, что Лола Гуломова подписала новый 4-летний контракт и в 2020 году должна была ехать в Белград, и хотела забрать с собой обоих дочерей, но Рифф не был согласeн с этим. Лола Гуломова, бывшая исследовательница народных танцев, была из немногочисленных уроженцев Таджикистана, которым удалось сделать карьеру в США, Она работала в НАСА, посольстве США в Москве, а в последнее время в Министерстве торговли США. Ее бывший супруг работал в Госдепартаменте.

В 10 утра, когда должен был начаться процесс, Дженни Броди, адвокат Джейсона Риффа получила от него срочное сообщение. В нем говорилось о чем-то очень серьезном, произошедшем в их доме около Американского университета на северо-западной части Вашингтона.

Броди сразу позвонила по 911 и полиция, почуявшая неладное, сломала дверь в доме семейства. Как пишут в своем рапорте полицейские, когда они вошли, увидели Джейсона Риффа с винтовкой в руке. Увидев полицейских, 51-летний Рифф отошел немного назад и выстрелил себе в голову.

Полиция в другой комнате нашла тело Лолы Гуломовой с несколькими пулевыми ранениями. Видимо, ее убил супруг, прежде чем застрелиться. Сам Рифф скончался в больнице.

По словам друзей семьи, Лола Гуломова и Джейсон Рифф познакомились примерно 20 лет назад. По словам некоторых, их знакомство произошло на фестивале танцев Шелкового пути, по словам других в Школе международных ислледований Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Advanced International Studies).

В 2000 году Рифф и Гуломова поженились. У них было двое дочерей. Старшая в этом году заканчивали среднюю школу. У нее как раз вечером 7 июня была намечена церемония выпускников. Администрация Janney Elementary School отложила эту церемонию по причине трагедии случившейся с родителями этой выпускницы.