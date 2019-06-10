Монголия и Сингапур обсудили потенциал расширения двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар в рамках своего официального визита в Сингапур, прошедшего с 5 по 8 июня, провёл встречу с Вице-премьером Сингапура, министром финансов Сингапура Хэн Сви Китом, передает Montsame.



Во время встречи они обменялись мнениями по вопросам международной и региональной обстановки и актуальным проблемам, стоящим перед международным сообществом, обсудили текущую ситуацию и перспективы расширения монголо-сингапурских отношений.

Вице-премьер Сингапура Хэн Сви Кит, приветствуя проведение бизнес-форума представителей деловых кругов двух стран, организованного в рамках визита главы МИД Монголии, подчеркнул важность оказания поддержки укреплению связей между частными секторами со стороны правительств двух стран.

Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар, со своей стороны отметил наличие большого потенциала для дальнейшего расширения монголо-сингапурских отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества путём привлечения инвестиций в сферы инфраструктуры, строительства, транспортной логистики и сельского хозяйства.

Глава внешнеполитического ведомства принял участие в мероприятии “Деловые переговоры между Монголией и Сингапуром”, где выступил с докладом, подробно рассказав о текущем состоянии экономики и инвестиционной привлекательности Монголии.





Во время бизнес-форума работала фотовыставка проекта “Наши немногие монголы”, направленного на фото, аудио, видеодокументирование уникальных особенностей монголов 21-го века, таких как дикая природа, народное искусство, образ жизни, обычаи и этнические группы Монголии. Кроме того, специальный номер журнала “Mongolian Economy” был роздан гостям и участникам монголо-сингапурского бизнес-форума.