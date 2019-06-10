В ООН встревожены обращением с безработными и наркоманами в Беларуси

CA-NEWS (CA) - В последние несколько лет Беларусь демонстрирует бόльшую готовность к сотрудничеству с международной правозащитной системой. Вместе с тем власти все еще не отказались от смертной казни, они жестоко обращаются с безработными и наркоманами, притесняют журналистов и правозащитников, вводят дополнительные ограничения в интернете, передает служба новостей ООН.



Об этом говорится в докладе Специального докладчика ООН о положении с правами человека в Беларуси. Он охватывает период с 1 мая 2018 года по 31 марта 2019 года. Это - первый документ, подготовленный новым Специальным докладчиком Анаис Марэн, которая приступила к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2018 года. Доклад обсудят на предстоящей сессии Совета ООН по правам человека в конце июня.

Независимый эксперт пришла к выводу, что в отчетный период в стране не произошло заметных улучшений в сфере прав человека. «Например, по-прежнему применяется смертная казнь. Нет никаких сдвигов в предотвращении пыток и жестокого обращения, хотя за прошедшие годы по обоим этим аспектам было вынесено немало рекомендаций», - говорится в докладе. Его автор отмечает некоторые положительные изменения, например отмену статьи Уголовного кодекса, устанавливавшую ответственность за деятельность незарегистрированных организаций, и внесение поправок в закон о массовых мероприятиях, в том, что касается процедуры уведомления о проведении некоторых собраний. Однако, по ее мнению, эти преобразования лишь частично учитывают рекомендации правозащитников.

«Эти небольшие шаги, хотя они и предпринимаются в правильном направлении, однако еще не свидетельствуют о реальных изменениях в политике правительства», - отмечается в документе. Эксперт напомнила о вступлении в силу законодательных поправок, предусматривающих дополнительные ограничения в отношении онлайновых средств массовой информации. Она привела сведения о задержаниях правозащитников и активистов, о запрете мирных собраний и о вмешательстве в работу журналистов и организаций гражданского общества. Анаис Марэн признала, что по сравнению с предыдущим годом число таких случаев сократилось, однако в целом коренных изменений на этом направлении, по ее мнению, не произошло.

Эксперт ООН опасается, что при сохранении ограничительной нормативно-правовой базы и практики в стране могут повториться широкомасштабные репрессии.

В своем докладе Специальный докладчик выразила обеспокоенность «жестким и карательного» отношения к наркоманам и безработным. Например, людей, задержанных за правонарушения, связанные с наркотиками, в том числе детей, приговариваются к несоразмерно длительным срокам тюремного заключения. Наркозависимых или безработных отцов и матерей лишают родительских прав. К тому же, как отмечает эксперт ООН, безработные обязаны платить по более высокому тарифу за коммунальные услуги и вынуждены соглашаться на любую предлагаемую им работу, чтобы их не отправили в лечебно-трудовые профилактории. С дискриминацией в Беларуси, пишет Анаис Марэн, сталкиваются также цыгане, представители сексуальных меньшинств и ВИЧ-инфицированные.

Отдельная глава доклада посвящена смертным приговорам в Беларуси, где за последние два с половиной десятилетия были казнены сотни человек. «Смертную казнь де-факто или де-юре отменили все европейские страны, за исключением Беларуси, где за последние два с половиной десятилетия было казнено, согласно оценкам, около 400 человек», - сказала эксперт. Она отметила, что исполнение смертных приговоров в Беларуси держится в секрете, а потому статистические данные о числе казненных лиц могут быть не точными. Родственников, как правило, не информируют о времени и обстоятельствах казни близких, им не возвращают тела казненных и не сообщают о месте их погребения. Такую практику Комитет ООН по правам человека признал бесчеловечной.

В последние несколько лет Беларусь, как отмечает эксперт ООН, «демонстрирует большую готовность к взаимодействию и сотрудничеству с международной правозащитной системой», однако, по ее словам, приверженность правительства решению проблем в области прав человека должна быть подтверждена на практике и в законодательстве.