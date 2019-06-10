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  10 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе состоялось открытие мотофестиваля

CA-NEWS (MNG) -  9 июня в столице Монголии на площади Сухбаатара состоялось открытие мотофестиваля ”Степной ветер -2019”. После открытия мотоциклисты отправились в Цонжин-Болдог, который находится в 50 км от Улан-Батора, передает Montsame.

Мотофестиваль “Степной ветер – 2019” впервые был проведен в 2015 году в Хуй долоон худаге. За это время круг участников фестиваля расширился и в этот раз принимают участие более 800 человек. В этом году любители экстремальных видов спорта преодолеют маршрут по “Чайному пути” через Россию, Монголию и Внутреннюю Монголию, Китай.

Целью мотофестиваля является привлечение туристов и организаторами выступили администрация города Улан-Батора, Управления по туризму столицы и ассоциация «Mongolian Choppers Brotherhood».

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