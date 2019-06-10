В Узбекистане готовят к выпуску новое недорогое авто

CA-NEWS (UZ) - Концерн из Узбекистана GM Uzbekistan намеревается заняться выпуском новой недорогой модели от марки Ravon. Об этом узбекским СМИ сообщил начальник отдела стратегического планирования «Узавтосаноат» Рустам Кадыров.

Разговор ведется о седане или хэтчбеке с ценником на $10 тысяч долларов и малогабаритном паркетнике за 15 тысяч долларов.

«Мы готовим модели, которые будут пользоваться более массовым спросом. Я думаю, что в ближайшем будущем мы официально анонсируем и оповестим всех. Наработки есть в этом вопросе», – отметил Рустам Кадыров.

Кроме того, представитель узбекского концерна отметил, что к своему первому показу готовятся абсолютно новые автомобили, сборка которых будет идти одновременно с теми, которые уже производятся на заводе в Узбекистане.

Стоит напомнить, что на данный момент GM Uzbekistan выпускает восемь моделей под марками Ravon и Chevrolet. В их числе: кроссоверы Tracker, хэтчбек Spark (R2), седаны Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Malibu, а также минивэны Damas и Labo. Также появились сведения о том, что до конца текущего года концерн из Узбекестана собирается локализовать выпуск еще трех кроссоверов Chevrolet — Traverse, Trailblazer и Equinox.