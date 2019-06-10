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  10 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Российская велогонщица Забелинская, выступающая за Узбекистан, завоевала «золото» в Италии

CA-NEWS (UZ) -  Гонщица Национальной женской команды Узбекистана Ольга Забелинская, выигравшая лицензию на Олимпийские игры в Токио в групповой гонке, сейчас также добивается высоких результатов в других лицензионных соревнованиях. В частности, сегодня, 10 июня, спортсменка одержала победу в Италии. Об этом достижении передаёт УзА.

Забелинская сумела обогнать всех своих соперниц в групповой гонке по очкам из 50 человек. Второе место заняла украинка Ольга Бирюкова, а бронзовой медали удостоилась четырехкратная Олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира — Лаура Кенни из Великобритании.
После данной победы наша соотечественница добавляет 200 очков к своему счету на Олимпийские игры 2020 в Токио.

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