Российская велогонщица Забелинская, выступающая за Узбекистан, завоевала «золото» в Италии

CA-NEWS (UZ) - Гонщица Национальной женской команды Узбекистана Ольга Забелинская, выигравшая лицензию на Олимпийские игры в Токио в групповой гонке, сейчас также добивается высоких результатов в других лицензионных соревнованиях. В частности, сегодня, 10 июня, спортсменка одержала победу в Италии. Об этом достижении передаёт УзА.

Забелинская сумела обогнать всех своих соперниц в групповой гонке по очкам из 50 человек. Второе место заняла украинка Ольга Бирюкова, а бронзовой медали удостоилась четырехкратная Олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира — Лаура Кенни из Великобритании.

После данной победы наша соотечественница добавляет 200 очков к своему счету на Олимпийские игры 2020 в Токио.