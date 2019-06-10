Участники «акции протеста» в Душанбе выступили против освобождения Бузургмехра Ёрова

CA-NEWS (TJ) - 10 июня десятки собравшихся у зданий представительств Европейского Союза и ООН в Душанбе потребовали не допустить освобождения из колонии известного таджикского адвоката Бузургмехра Ёрова, сообщает сайт «Фараж».

Международные правозащитные организации считают Бузургмехра Ёрова узником совести и требуют его освобождения из тюрьмы. Очевидцы акции у зданий международных организаций рассказали Радио Озоди, что собравшиеся называли Бузургмехра Ёрова преступником и требовали не допустить его освобождения из тюрьмы.

Вебсайт душанбинского еженедельника «Фараж» опубликовал и несколько фото с акции, в которых видны такие лозунги: «Бузургмехр Ёров – международный преступник и агент спецслужб Запада!», «ООН и ЕС, проявляйте заботу о народах Сирии, Йемена и Афганистана, а не о преступниках, подобных Ёрову!».

Один из пользователей сайта Радио Озоди отправил нам видео акции протеста возле зданий представительств ЕС и ООН, в котором видно, как один из участников ударит ногой во дверь, а охранник его «просто не замечает». Некоторые из собравшихся кричат, что другие страны и международные организации не должны вмешиваться во внутренние дела Таджикистана.

Бузургмехр Ёров был арестован осенью 2015 года по обвинению в «мошенничестве» и «подделке документов». Арест последовал после того, как Ёров решил защищать права находящихся на тот момент под следствием членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения. Позже адвоката обвинили еще по трем статьям Уголовного Кодекса, в частности, в «публичных призывах к экстремистской деятельности».