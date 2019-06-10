Казахстан экспортировал более 70 тыс. тонн лука в Евросоюз и Украину

CA-NEWS (KZ) - Аналитики EastFruit сообщают, что за первые десять месяцев сезона 2018/19 годов, Казахстан уже поставил на экспорт более 70 тыс. тонн свежего лука репчатого, что стало новым рекордом для страны, которая обычно экспортировала от 40 до 55 тыс. тонн лука за сезон.

Однако даже не рост объёмов стал главной новостью экспортного сезона, а география этого экспорта. Если ранее экспортные поставки лука из Казахстана осуществлялись преимущественно в Россию, соседние страны Центральной Азии, такие как Туркменистан и Кыргызстан, а также, изредка, на Ближний Восток, то в уходящем сезоне главным рынком сбыта казахского лука неожиданно стали страны Евросоюза.

Почти половина всего лука из Казахстана была экспортирована в Польшу несмотря на огромную стоимость транспортировки продукции. Тем не менее, благодаря рекордно высоким ценам на лук в ЕС в этом году, даже такая транспортировка вполне окупалась. Кстати, сразу несколько польских покупателей нашли поставщиков казахского лука благодаря EastFruit Trade Platform – нашей торговой платформе на базе Telegram, где сейчас более 1200 поставщиков и покупателей овощей, фруктов, ягод и орехов.

Сравнительно большие объёмы лука в Казахстане закупили также Латвия, Литва и Германия. Казахский лук в страны ЕС помогала реэкспортировать и Украина, которая закупила более 11 тыс. тонн лука в Казахстане за этот период. Даже Турция, которая обычно сама является очень крупным экспортером лука, покупала лук в Казахстане в текущем сезоне. Причём объёмы закупок лук турецкими импортёрами были впечатляющими – более полутора тысяч тонн было куплено всего за пару месяцев.

Также Казахстан традиционно экспортировал лук в Россию и Беларусь, но объёмы поставок были сравнительно невысокими. Следует также добавить, что часть лука, который Казахстан экспортировал, был выращен в Таджикистане и Узбекистане, однако Казахстан уже давно является реэкспортёром лука, поэтому здесь особых изменений не наблюдалось.

Сможет ли Казахстан повторить успех уходящего сезона в новом сезоне и чем обусловлен такой прорыв? Ответ на эти вопросы знает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), который много лет следить за региональным рынком овощей и фруктов.

«Неблагоприятные для выращивания лука и других овощей погодные условия прошлого сезона в ЕС и Украине стали главной причиной успеха Казахстана в экспорте лука в страны Евросоюза в сезоне 2018/19 годов. Нидерланды, являющиеся глобальным лидером по экспорту лука, потеряли значительную часть урожая этих овощей. Подобное случилось также в Германии, Бельгии, Дании, Польше и Украине. И лишь Испания, одна из крупных стран производителей Европы, смогла получить более или менее нормальный урожай лука в 2018 году. А когда производство снижается настолько, что из крупного экспортёра регион становится вдруг крупным импортёром, компенсировать этот провал поставок практически невозможно – ведь лук является уникальным овощем – заменить его в рецептурах блюд и пищевой переработке попросту нечем»,- говорит Андрей Ярмак.

Эксперт также считает, что нельзя недооценивать и бурное развитие производства лука в Казахстане, позволившее нарастить экспорт.

«Конечно, этого успеха бы не было, если бы не эволюция технологий производства лука в Казахстане, где уже есть большие объёмы продукции достаточно хорошего качества. Однако, уже в новом сезоне цены на лук в Европе и Украине могут обвалиться, да и Россия, скорее всего, также увеличит производство, поэтому экспорт казахского лука в ЕС может стать невыгодным. Потому я бы уже сейчас советовал казахстанским экспортёрам искать потенциальные рынки сбыта продукции на Ближнем Востоке и в Азии», - советует Андрей Ярмак.

Он также рекомендует казахским производителям присмотреться к возможностям переработки лука, таким как заморозка и сушка. «В силу отдалённости Казахстана от основных рынков сбыта и дорогую логистику, без доступа к морю, неплохим способом снизить ценовые шоки на рынке лука и других овощей могло бы стать развитие переработки продукции, например сушки и заморозки овощей. Такая продукция ценится более высоко, а её транспортировка имеет значительно меньший удельный вес в цене товара», говорит экономист ФАО.