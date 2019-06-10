Польша инвестирует $8 млн в лабораторию по выращиванию семян картофеля в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Открытие лаборатории стоимостью $8 млн и комплекса, рассчитанного на выращивание 5 тысяч тонн семян картофеля нового поколения, запланировано в Кашкадарьинской области на базе инвестиционной программы Польши. Как сообщает Минсельхоз Узбекистана, проект позволит выращивать клубни картофеля общим объемом 8 миллионов в год методом in-vitro, сообщает журнал east-fruit.com.



О новом проекте стало известно в начале июня во время встречи, организованной в Министерстве сельского хозяйства РУ с участием представителей Польско-узбекской Торгово-промышленной палаты, Польского института семеноводства и защиты картофеля, ООО «Замартэ картошка етиштириш», Научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля, Центра стандартизации сельского хозяйства, Института биоорганической химии Академии наук РУ. В двустороннем формате были обсуждены вопросы реализации проекта и развития сотрудничества в сфере семеноводства картофеля между Узбекистаном и Польшей.

— В результате реализации данного проекта в нашей стране можно будет регулировать импорт семян картофеля за счет расширения внутренних возможностей, обеспечить население рабочими местами, улучшить качество семян картофеля. Сегодня в сотрудничестве с Республикой Польша осуществляются системные работы с целью снабжения фермерских хозяйств здоровыми, очищенными от вирусов семенами картофеля,- говорит заместитель министра сельского хозяйства Саидкамол Ходжаев.

В нынешнем году в Узбекистане на территории 135 гектаров планируется вырастить 2,8 миллионов тонн картофеля. В настоящее время в республику из разных стран ежегодно в среднем импортируется 20-30 тысяч тонн семян картофеля. Согласно данным министертсва, в 2017 году из Афганистана, Беларуси, Ирана, Казахстана, России, Турции и Пакистана импортировалось 193 622 тонны картофеля на сумму $23 551, в нынешнем году этот показатель составил 224 674 тонны.