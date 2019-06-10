В Ташкенте продавцы спайсов оставляют рекламные надписи прямо в подъездах - ГУВД

CA-NEWS (UZ) - В ГУВД Ташкента всё чаще поступают сообщения граждан о том, что на стенах зданий и подъездов появились надписи, рекламирующие спайс в виде таблеток, леденцов, смешанных с курительными смесями и даже с ромашкой аптекарской, сообщила пресс-служба ведомства.

ГУВД призывает жителей и гостей Ташкента к бдительности и в случае обнаружения надписей, рекламирующих спайс, сообщить по номеру 102 или в ближайший отдел внутренних дел.

Кроме этого, пользователи могут сфотографировать эту надпись и отправить в личные сообщения на официальную страницу ГУВД города Ташкента (https://www.facebook.com/iibb.uz/) .

Синтетический наркотик "спайс" обладает психоактивным действием, в некоторой степени схожим с действием марихуаны, но вызывающим более тяжёлые психопатологические симптомы.