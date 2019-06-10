Таджикистан запретил импорт муки из Казахстана

CA-NEWS (TJ) - Парламент Таджикистана принял 7 июня закон «Об обеспечении населения обогащенными пищевыми продуктами». Согласно закону, отныне производство, импорт и продажа необогащенной муки и других продуктов питания на территории страны запрещены.

Основная цель принятия закона - предотвращение ввоза низкокачественной муки в республику, пишет Радио «Озоди».

Основным поставщиком муки и пшеницы на таджикский рынок остается Казахстан.

По мнению таджикских депутатов, мука, которая запрещена к продаже на территории Казахстана, продается на таджикских рынках по завышенной цене, а употребление в пищу хлеба из такой муки чревато серьезными последствиями для здоровья.

Депутат Шариф Рахимзода критически оценил существующую ситуацию в стране с мукой.

«Мука казахстанского производства, которую мы покупаем, в самом Казахстане запрещена, потому что указом президента этой страны разрешена продажа лишь обогащенной витаминами и микроэлементами муки», - сказал он на сессии.

По его словам, обогащение продуктов питания важно для здоровья населения, уровня жизни и экономического развития страны, передает Азия Плюс.

«Здоровье населения зависит от витаминов и микроэлементов, которые важны для человеческого организма. Если вы обратили внимание, сегодня на улицах города большинство молодых людей низкорослые, ниже меня даже, хотя в студенческие годы я стоял третий или четвертый с конца. А всё потому, что нынешней молодежи не хватает необходимых микроэлементов», - сказал депутат.

Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Мирзомуддин Камолзода сказал, что обогащение (фортификация) муки может способствовать профилактике анемии и дефицита питательных веществ.

Специалисты утверждают, что дефицит железа в хлебобулочных изделиях приводит к задержке интеллектуального и физического развития детей, нарушению репродуктивной функции женщин, материнской смертности.

Согласно последним данным ВОЗ, опубликованным в 2017 году, смертельные случаи от железодефицитной анемии в Таджикистане составляют 0,02% от общей смертности.

Следует отметить, что Узбекистан ограничил импорт необогащенной пшеничной муки первого сорта. Это предусмотрено Концепцией по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения на 2019−2022 годы в этой стране.

Кыргызстан вовсе запретил ввозить некачественную муку на свою территорию в 2018 году.

Таджикистан почти полностью импортирует муку и пшеницу из Казахстана. При этом в последние годы поставки муки сокращаются, а ввоз пшеницы, наоборот, растет. Это связано с открытием в Таджикистане новых мощностей по переработке пшеницы, которые в настоящее время обеспечивают почти 90% потребностей страны в муке.

В апреле этого года Таджикистаном было импортировано около 375 тысяч тонн пшеницы и всего около 4,5 тысяч тонн муки.

По данным властей, в Таджикистане действуют около 30 мукомольных предприятий и ни одно из них не обогащает производимую продукцию, но отныне они будут обязаны делать это.

Таджикские мукомолы заявляют, что обогащать свою продукцию не могут, так повысятся цены на муку. Дело в том, чтобы распределить фортифицирующие премиксы равномерно, перемешать его качест­венно, нужно соответствующее оборудование – чем лучше линия перемешивает, тем дороже стоит.

Кроме того, они значительно сокращают срок хранения муки, что невыгодно как самим производителям сырья, так и покупателям.

Фортификация представляет собой процесс добавки в муку витаминов и минералов в процессе размола, что приводит к более высокому качеству и питательной ценности продукции.