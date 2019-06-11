ЦИК Казахстана объявила официальные итоги президентских выборов. Инаугурация Токаева запланирована на 12 июня

CA-NEWS (KZ) - Центральная избирательная комиссия Казахстана 10 июня опубликовала официальные итоги выборов президента.
По подсчетам ЦИК, кандидаты в президенты набрали следующее количество голосов:
Касым-Жомарт Токаев 70,96%
Амиржан Косанов 16,23%
Дания Еспаева 5,05%
Толеутай Рахимбеков 3.04%
Амангельды Таспихов 1,98%
Жамбыл Ахметбеков 1,82%
Сады-бек Тугел 0,92%
На пресс-конференции по итогам выборов президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о дате инаугурации, передает Zakon.kz.
- Инаугурацию президента планируем провести 12 числа, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет, - отметил Токаев 10 июня.
Вечером 10 июня ЦИК Казахстана опубликовала официальные итоги выборов.
Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись выборы президента. В целом, явка на выборы по Казахстану составила 77,4%.
Во время президентских выборов, в нескольких городах Казахстана прошли митинги. Первый замминистр МВД Казахстана Марат Кожоев сообщил, что люди выходили на улицы из-за призывов запрещённой в республике организации «Демократический выбор Казахстана».
Он также сообщил, что в Нур-Султане и Алматы за день выборов задержали около 500 человек.