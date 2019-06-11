ЦИК Казахстана объявила официальные итоги президентских выборов. Инаугурация Токаева запланирована на 12 июня

CA-NEWS (KZ) - Центральная избирательная комиссия Казахстана 10 июня опубликовала официальные итоги выборов президента.

По подсчетам ЦИК, кандидаты в президенты набрали следующее количество голосов:

Касым-Жомарт Токаев 70,96%

Амиржан Косанов 16,23%

Дания Еспаева 5,05%

Толеутай Рахимбеков 3.04%

Амангельды Таспихов 1,98%

Жамбыл Ахметбеков 1,82%

Сады-бек Тугел 0,92%

На пресс-конференции по итогам выборов президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о дате инаугурации, передает Zakon.kz.

- Инаугурацию президента планируем провести 12 числа, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет, - отметил Токаев 10 июня.

Вечером 10 июня ЦИК Казахстана опубликовала официальные итоги выборов.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись выборы президента. В целом, явка на выборы по Казахстану составила 77,4%.

Во время президентских выборов, в нескольких городах Казахстана прошли митинги. Первый замминистр МВД Казахстана Марат Кожоев сообщил, что люди выходили на улицы из-за призывов запрещённой в республике организации «Демократический выбор Казахстана».

Он также сообщил, что в Нур-Султане и Алматы за день выборов задержали около 500 человек.