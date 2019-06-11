Шавкат Мирзиёев принял президента ЕБРР

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июня принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития во главе с его президентом Сумой Чакрабарти, сообщила пресс-служба президента.



В ходе встречи предметно рассмотрены основные направления развития практического взаимодействия, в том числе вопросы ускорения инвестиционных проектов и освоения кредитов, расширения оказываемого содействия в продвижении экономических реформ, формировании благоприятной деловой среды и инвестиционного климата в стране.

Особое внимание уделено созданию Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан и подготовке его первого заседания.

Глава ЕБРР дал высокую оценку темпам, масштабам и практическим результатам проводимых социально-экономических реформ.

От имени Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти подтвердил приверженность продолжению всемерной поддержки и многопланового партнерства с Республикой Узбекистан.

Напомним, что в октябре прошлого года принята страновая Стратегия банка по Узбекистану. Подписаны заемные соглашения и ведется подготовка приоритетных инвестиционных проектов по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры в регионах Узбекистана с привлечением кредитов на сумму более 600 миллионов долларов. Вложены инвестиции в проекты частного сектора на сумму свыше 100 миллионов долларов.

Кроме того, осуществляется проработка перспективных социально значимых программ и проектов на сумму порядка 800 миллионов долларов.