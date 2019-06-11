Наблюдатели ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Несмотря на потенциал внеочередных президентских выборов Казахстана стать силой политических изменений, пренебрежение основными правами, включая аресты мирных протестующих, и многочисленные нарушения в ходе голосования в день выборов, едва ли продемонстрировали уважение к демократическим стандартам. К такому заключению пришли международные наблюдатели ОБСЕ в своем предварительном отчете.

Миссия по наблюдению за выборами состоит из Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ).

«Эти выборы представляли собой важный момент для общества Казахстана, так как первый президент, долгое время находившийся у власти, впервые не принимал участия. Хотя было семь кандидатов, включая впервые женщину, выборы продемонстрировали, что необходима подлинная демократическая консолидация и значительные политические, социальные и правовые реформы», – заявил Георгий Церетели, специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ. – «Новый президент и власть должны использовать эту возможность, усилить доверие к институтам и соответствовать ожиданиям граждан.

Около 12 миллионов избирателей были зарегистрированы, чтобы отдать свои голоса почти на 10 тысячах избирательных участков по всей стране. Подготовка к выборам была хорошо организована, было зарегистрировано рекордное число кандидатов, включая одну женщину. Однако, несмотря на тот факт, что семь кандидатов, казалось бы, представляют политическое разнообразие, во время кампании выражалось мало критических взглядов. Выборы прошли в политической среде с доминированием правящей политической партии и в подавляющей критические мнения атмосфере. В то же время нарушения в день выборов и пренебрежение формальными процедурами означали, что честный подсчет голосов не гарантирован

Избирательное законодательство обеспечивает техническую базу для проведения выборов. Однако, ограничения конституционных свобод собрания и участия в объединениях, и право на участие в политической жизни, вместе с серьезными недостатками правовой базы затруднили проведение демократических выборов. Большинство предыдущих приоритетных рекомендаций остаются неучтенными.

Хотя свобода выражения и право на доступ к информации гарантированы Конституцией, они также ограничены законодательством. Доступ к веб-сайтам и социальным сетям был часто заблокирован, тем самым сдерживая возможные публичные дискуссии. Обширное освещение действующего президента в СМИ и поддержка его кандидатуры его предшественником не предоставили равных условий всем кандидатам. Это ограничило возможность избирателей сделать информированный выбор.

«Подготовка к выборам была хорошо организована, а голосование на избирательных участках в целом прошло надлежащим образом», – заявила Маргарета Кинер Неллен, глава делегации ПА ОБСЕ. – «Однако, массовые задержания мирных протестующих на улицах, включая журналистов, нарушают конституционные свободы собрания и выражения».

Международные наблюдатели были проинформированы рядом госслужащих и студентов о том, что власти вынуждали их принимать участие в предвыборных мероприятиях и голосовать за действующего президента. Такие действия размыли границу между партией и государством и вызывали обеспокоенность о возможности граждан свободно изъявлять свою волю.

«Хотя количество кандидатов должно было предоставить политическое разнообразие, внеочередным президентским выборам Республики Казахстан недоставало подлинного плюрализма», – заявила глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Уршула Гацек. «Еще большую обеспокоенность вызывают ограничения свободы собрания и политического выражения до и во время кампании, когда мирных протестующих штрафуют и арестовывают. Это противоречит обязательствам Казахстана по утверждению демократических принципов, принятых более двух десятилетий назад».

Международная миссия по наблюдению за внеочередными президентскими выборами состояла из 339 наблюдателей из 40 стран, включая 290 экспертов, долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, направленных БДИПЧ, и 49 парламентариев и секретариата от ПА ОБСЕ.