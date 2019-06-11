Жительницу Андижана, которую выселили из подаренного к приезду Мирзиёева жилья, три дня держали под домашним арестом

CA-NEWS (UZ) - Швея Муяссар Рахимова, которую перед визитом президента Шавката Мирзиёева в Андижанскую область местные чиновники заставили стать участницей постановочного спектакля, сообщила, что давшая интервью журналистам Хуршида Тилляева и еще по меньшей мере две женщины находятся под давлением властей.

Информацию о том, что местные власти отправили 35-летнюю швею из Андижана Хуршиду Тилляеву под домашний арест, подтвердили и соседи женщины.

Источники в Андижане сообщают, что другие местные жительницы, которым перед визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Андижанскую область пообещали выдать жилье, а после обманули, также находятся под давлением правоохранительных органов.

Две из них, швеи из Андижана Муяссар Рахимова и Шохиста Бакирова 10 июня были вызваны в областную прокуратуру.

Муяссар Рахимова говорит, что в прокуратуре с них взяли объяснительные.

По словам женщины, после интервью «Озодлику» три швеи из Андижана попали в немилость местных властей.

– Я только что вернулась из прокуратуры, давала там показания. Я повторю вам то, что говорила в прокуратуре. Власти Андижана приказали Хуршиде Тилляевой, которая дала интервью вашему радио, три дня не выходить из дома. Таким образом они решили выставить ее неблагодарной и заставить покаяться в содеянном. После выхода статьи на вашем сайте, нас тоже посадили под домашний арест. Однако, несмотря на все это, я не отказалась от своей цели. Я требую, чтобы мне вернули «президентский подарок» – квартиру в новом коттедже. Мне не нужна квартира в многоэтажном доме, – говорит Муяссар Рахимова.

Напомним, что 35-летняя жительница Андижана Хуршида Тилляева накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Андижанскую область выступила по местному телевидению и радостно сообщила о том, что получила жилье от государства. Однако уже на следующий день после отъезда главы государства ее попросили освободить дом. Историю, как она стала «хозяйкой дома на час», Тилляева в конце мая месяца рассказала репортеру «Озодлика».

По словам ее коллеги Муяссар Рахимовой, после трехдневного домашнего ареста, мать Хуршиды Тилляевой снова поселили в «обставленный коттедж», внутри которого Хуршида Тилляева давала интервью журналистам телеканала «Узбекистан 24» и благодарила власти за подаренное новое жилье.

– Спустя три дня после публикации статьи на вашем сайте, 31 мая мать Хуршиды снова отвезли в новый коттедж на массиве Хидирша. Потому что, из Ташкента начали приезжать журналисты, – сказала Муяссар Рахимова.

Как сообщил блогер из Андижана, попросивший не разглашать его имени из-за опасений за свою безопасность, возвращение матери Хуршиды Тилляевой в коттедж, выданный ей перед приездом президента, ничто иное, как «продолжение спектакля» местных властей.

– Мать Хуршиды повторно заселили в тот коттедж только для того, чтобы это увидели местные журналисты. Сами подумайте, президент приехал в Андижанскую область 16 мая. Разоблачающая спектакль андижанских властей статья вышла 28 мая. Мать Хуршиды «заселили» в новый коттедж 31 мая. Я уточнял в местном органе кадастрового учета, этот коттедж все еще не оформлен на мать Хуршиды, – говорит блогер.

Телеканал «Узбекистан 24», освещавший визит президента в Андижанскую область 16 мая этого года, сообщал, что в новые дома, построенные в стиле таунхаус, переехали 164 семьи. Один из местных журналистов, принимавший участие в освещении визита Мирзиёева в данную область, рассказывал некоторые подробности подготовки постановочного спектакля.

– Местные чиновники выбрали десять квартир, в которые, предположительно, должен был зайти президент. Сотрудникам управления культуры и детских садов дали задание обставить эти квартиры. Кроме того, они отобрали нескольких женщин, с которыми мог встретиться глава государства, и по рекомендации дизайнера одежды одели их в национальные платья из шелка и адраса. За считанные часы до приезда президента стало известно, что он посетит дом Дильфузы Ходжиматовой. Чиновники в срочном порядке начали обставлять ее дом всем необходимым. Откуда-то привезли дорогие стулья, – рассказывал журналист.

Позже в своем интервью местным СМИ глава Комитета женщин Андижанской области Манзура Юнусова призналась, что местных жительниц действительно обманули с новыми коттеджами, но при этом добавила, что этот обман был совершен исключительно из благих намерений.

Муяссар Рахимова, ставшая одной из жертв обмана местных властей, сообщила, что недавно побыла на приеме у председателя Комитета женщин Узбекистана Танзилы Нарбаевой и​ заявила, что не намерена отказываться от своей цели получить обещанный коттедж.