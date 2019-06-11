В Алматы толпа людей требовала освободить акына Заийтова, задержанного на митинге против выборов президента (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Алматы ночью, 10 июня, полиция остановила колонну сторонников акына Рината Зайытова, которая дошла до Сайрана по Толе би от департамента полиции. После коротких переговоров полиции с протестующими СОБР провел массовые задержания, сообщают местные СМИ. Количество задержанных граждан неизвестно.

Днем 10 июня примерно в 18 часов полиция Алматы задержала около 50–60 человек, собравшихся у театра «Алатау» и требовавших объявить результаты выборов недействительными. Среди задержанных был поэт Ринат Заитов.

"Эта наша земля, наш народ, наша страна и сам народ должен брать в руки судьбы страны. Хватит терпеть беззаконие и несправедливость. Завтра я создам свою партию", - говорил Ринат Заитов, после чего был задержан.

Ночью толпа из несколько сотен человек вышла на улицы города и у департамента полиции заявили, что не уйдут пока Заитов не будет освобожден.

Как сообщают пользователи соцсетей, за колонной людей выстраивались и машины.



Затем Ринат Заитов записал видеообращение к алматинцам, в котором попросил всех разойтись по домам.



- Не переживайте дорогие соотечественники, братья, алматинцы, со мной все в порядке. Я жив, здоров. Прошу вас спокойно расходиться по домам, я не хочу быть виновным в крови ни одного казаха. Меня отпускают, и вы расходитесь, - говорит он.

С собравшимися людьми по беседовал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Избасар Бектуров. После этого Рината Заитова отпустили и люди стали расходится по улице Толе би.