ЕС прокомментировал акции протеста у зданий представительств ЕС и ООН в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Миссия Европейского Союза выступила с заявлением в связи с акцией протеста у зданий представительств Европейского Союза и ООН в Душанбе. 10 июня десятки человек собрались у зданий ЕС и ООН с требованием не допустить освобождения из колонии известного таджикского адвоката Бузургмехра Ёрова.

Представительство Европейского Союза в Таджикистане сообщило, что утром 10 июня, примерно в период с 8:30 по 09:15, у здания представительства прошла демонстрация протеста, после аналогичной акции у здания представительства ООН в таджикской столице.

«По нашей информации, лозунги и плакаты касались дела осужденного адвоката Бузургмехра Ёрова и недавнего заключения рабочей группы ООН по произвольным задержаниям. В данном контексте Представительство ЕС в Таджикистане вновь подтверждает свою твердую позицию о праве каждого гражданина свободно и мирно выражать свои взгляды. Представительство ЕС также подчеркивает важность уважения всех основных свобод, включая свободу выражения мнений и верховенство закона», говорится в опубликованном на сайте представительства ЕС в РТ заявлении.

Международные правозащитные организации считают Бузургмехра Ёрова узником совести и требуют его освобождения из тюрьмы.

Очевидцы акции у зданий международных организаций рассказали, что собравшиеся называли Бузургмехра Ёрова преступником и требовали не допустить его освобождения из тюрьмы. Один из пользователей сайта Радио Озоди отправил видео акции протеста возле зданий представительств ЕС и ООН, в котором видно, как один из участников ударил ногой дверь, а охранник его «просто не замечает». Некоторые из собравшихся кричат, что другие страны и международные организации не должны вмешиваться во внутренние дела Таджикистана.



Бузургмехр Ёров был арестован осенью 2015 года по обвинению в «мошенничестве» и «подделке документов». Арест последовал после того, как Ёров решил защищать права находящихся на тот момент под следствием членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения. Позже адвоката обвинили еще по трем статьям Уголовного Кодекса, в частности, в «публичных призывах к экстремистской деятельности».

​В октябре 2016 года адвокат был приговорен к 23 годам колонии строгого режима. Спустя пять месяцев Верховный суд Таджикистана приговорил Ёрова еще к двум годам лишения свободы «за неуважение к суду» из-за его выступления в суде по первому уголовному делу. Он во время своего выступления процитировал четверостишие Авиценны, что судья посчитал не уважением. Позже в отношении известного адвоката были возбуждены еще два уголовных дела – по обвинению в мошенничестве и оскорблении президента Таджикистана. По этой статье он приговорен к 3 годам лишения свободы. В общей сложности Бузургмехр Ёров приговорен к 28 годам лишения свободы. Сам Ёров и его единомышленники считают обвинения политически мотивированными.

В начале месяца рабочая группа ООН по произвольным задержаниям потребовала освобождения заключенного в тюрьму Бузургмехра Ёрова. Рабочая группа, которая самостоятельно расследовала дело в отношении Ёрова, пришла к выводу, что задержание опального адвоката и приговор в виде 28 лет лишения свободы нарушает все международные нормы права. Расследование дела Бузургмехра Ёрова было проведено по петиции четырех международных юридических организаций - Freedom Now, Lawyers for Lawyers, Hogan Lovells US LLP и DLA Piper UK LLP и его результаты были опубликованы 3 июня. Исследователи ООН отмечают, что «произвольное задержание» Ёрова должно быть расследовано согласно международным стандартам, а виновные в нарушении его прав должны быть привлечены к ответственности. Правительство Таджикистана должно проинформировать рабочую группу ООН о выполнении этих требований в течение следующих шести месяцев.