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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Созданный узбекским ученым натуральный каучук из одуванчиков получил премию в Великобритании

CA-NEWS (UZ) -  Компания Nova-BioRubber, основанная Анваром Бурановым, который является одним из ведущих производителей резины в Канаде, получила награду Medilink U.K. Healthcare Business Awards в Великобритании в номинации «Инновационные материалы для здравоохранения».

Главный офис компании Анвара Буронова расположен в канадском городе Суррей и является разработчиком агрономических и экологически чистых технологий получения каучука из натуральных материалов.

По словам представителей Medilink, Nova-BioRubber получила приз в знак признания его технологий зеленой обработки для производства гипоаллергенного и устойчивого биолатекса, биорезины и инулина.

«Жюри отметило, что материал может помочь справиться с серьезной проблемой в мире здравоохранения, и что гипоаллергенный и устойчивый биолатекс может оказать огромное положительное влияние в отрасли», - говорится в пресс-релизе Medilink U.K.

Материал Nova-BioRubber, получивший приз, был изготовлен из растения кок-сакич (лат. Taraxacum kok-saghyz) - многолетнего травянистого растения рода одуванчиков, растущего в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Растение по-другому называют также каучуконос, так как из него получается высококачественная резина.

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Продукция Nova-BioRubber очень удобна в использовании для людей с аллергией на латекс. Кроме того, компания предложила устойчивый способ производства в то время, когда спрос на каучук увеличился.

Награду получил в Бирмингеме (Великобритания) основатель и директор компании Анвар Буронов.

Согласно пресс-релизу, Medilink U.K. является крупнейшей в Великобритании сетью организаций по технологиям здравоохранения, насчитывающей более 1600 членов.

Ежегодная премия в области здравоохранения Medilink U.K. Healthcare Business Awards вручается за достижения в бизнесе, международные успехи и инновационные достижения в области технологий здравоохранения.

48-летний ученый и бизнесмен Анвар Буронов с помощью Фонда "Умид", созданного Исламом Каримовым для обучения за рубежом граждан Узбекистана, окончил престижный университет, и позднее открыл в Канаде компанию, ставшую ведущим производителем каучука в стране.

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