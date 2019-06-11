МАГАТЭ: подписаны два контракта на поставки низкообогащенного урана в Банк Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Выступая 10 июня перед членами Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), его глава Юкия Амано сообщил, что Банк низкообогащенного урана, расположенный в Казахстане, будет введен в действие уже к концу этого года, передает служба новостей ООН.

Юкия Амано доложил о том, уже подписаны два контракта на поставки низкообогащенного урана в недавно созданный Банк в Казахстане. Глава МАГАТЭ полагает, что первая партия низкообогащенного урана будет доставлена в хранилище до конца этого года, когда Банк начнет функционировать в полную мощность.

Соглашение между правительством Республики Казахстан и МАГАТЭ о создании Банка низкообогащенного урана было подписано в августе 2015 года и вступило в силу в январе 2017 года. Банк расположен на Ульбинском металлургическом заводе в городе Усть-Каменогорске на северо-востоке Казахстана. Транзит урана будет осуществляться через территории России и Китая.

Юкия Амано также рассказал о модернизации лабораторий МАГАТЭ в австрийском Зайберсдорфе. Там проводят исследования и разработки, связанные с применением ядерной энергии в мировом масштабе. Государства выделили 3,75 млн евро для оборудования и введение в действие двух новых лабораторий. Еще один аспект его выступления был посвящен международным проектам по лечению онкологических заболеваний с использованием радиологии.

Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ наряду с ежегодной Генеральной конференцией государств-членов. Совет обычно собирается пять раз в год и решает бюджетные и другие вопросы. В состав МАГАТЭ входит 171 государство.