Таджикистан присоединяется к объединенной энергосистеме Центральной Азии, чтобы увеличить экспорт электроэнергии в Узбекистан

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана выделит $5 млн на реализацию проекта по воссоединению таджикской энергосистемы с объединённой электроэнергетической системой Центральной Азии.

Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов республики, указанная сумма составляет одну восьмую часть от общей стоимости проекта, реализация которого, в основном финансируется Азиатским банком развития.

По данным источника, общая сумма проекта составляет $40 млн, $35 млн из которых выделит Азиатский банк развития на грантовой основе.

Проект предусматривает полное восстановление и соединение электроэнергетической системы Таджикистана с энергосистемой Узбекистана. Это означает, восстановление параллельной работы таджикской энергосистемы с региональной, от которой Таджикистан был отрезан в 2009 году.

Как сообщили «Авеста» в «Барки точик», в рамках проекта для синхронизации электрических сетей Таджикистана и Узбекистана, планируется установить современные реле, автоматические включатели, инструментальные трансформаторы, вспомогательное, и прочее оборудование. Оборудования, которое повысит надежность системы, будет установлено в точках соединения на линиях электропередачи 220 кВ и 500 кВ.

Кроме того, на севере Таджикистана планируется запустить две новые точки подключения таджикских сетей к узбекской энергосистеме. Предполагается, что прокладка ЛЭП 500 кВ призвана увеличить стабильность параллельной работы двух энергосистем.

Также в рамках проекта намечено повысить знания сотрудников госэнергохолдинга «Барки точик», в использовании нового защитного оборудования и общей работы энергосистем.

Этот проект позволит Таджикистану экспортировать летний избыток электроэнергии в Узбекистан, и обеспечить более эффективное использование региональных энергоресурсов.

С учетом взноса правительства Таджикистана в размере $5 млн., общая стоимость проекта составляет $40 млн. Ожидается, что он будет завершен в 2022 году.

Между тем, в настоящее время большая часть экспортируемой электроэнергии из Таджикистана приходится на соседний Узбекистан.

Свыше 11 млн. кВт/ч электроэнергии экспортирует ежесуточно Таджикистан в соседние страны. К примеру, накануне в эту страну было поставлено 6,5 млн. кВт/ч электроэнергии.

Этот показатель с Афганистаном составляет 4,2 млн. кВт/ч. Также в объеме 200 тыс. кВт/ч электроэнергии было экспортировано в Кыргызстан.

Ранее сообщалось, что Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан в текущем году.

По данным «Барки точик», согласно предварительным договоренностям в соседние страны планируется поставить порядка 3,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, то есть по 1,6 млрд. кВт/ч каждой стране.