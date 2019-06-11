В Ташкенте девушку сбила легковушка и наехал грузовик

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в конце прошлой недели произошло дорожно-транспортное происшествие. 22-летняя Г. И. переходила дорогу в неположенном месте в 25 метрах от пешеходного перехода. Водитель легкового автомобиля марки «Ласетти» 41-летний Х. Х. совершил наезд на пешехода, после чего потерял управление и столкнулся с автомобилем марки «Кобальт». Пешеход в результате наезда «Ласетти» оказалась под грузовым автомобилем, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В результате ДТП пешеход Г. И. и пассажир автомобиля «Ласетти» 38-летний О. М. скончались на месте. Пассажир автомобиля «Кобальт» 23-летний Ю. А. с полученными телесными повреждениями был госпитализирован. Водителю автомобиля «Ласетти» медицинская помощь была оказана амбулаторно, после чего его выписали из больницы.

По предварительным данным, причина ДТП произошло из-за того, что пешеход переходила дорогу в неположенном месте в 25 метрах от пешеходного перехода.

Степень виновности водителя «Ласетти» будет установлена в ходе следствия.