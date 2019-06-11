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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев примет участие заседании глав стран ШОС в Бишкеке

CA-NEWS (UZ) -  13-14 июня Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан и примет участие на 19-м заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщают узбекские СМИ.

Совет глав государств ШОС пройдет 13-14 июня в Бишкеке. Для участия в саммите приедут руководители 11 стран: Узбекистана, России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Индии и Пакистана. В качестве наблюдателей будут участвовать президенты Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.

В рамках руководители государств-членов организации подпишут и опубликуют "Бишкекскую декларацию", обнародуют информационное коммюнике по итогам саммита, подпишут или утвердят документы о сотрудничестве в разных областях.

Ожидается, что во время саммита главы государств проведут ряд двусторонних встреч.

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