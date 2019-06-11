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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Мордовии утонул 22-летний житель Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  9 июня в Мордовии произошла еще одна трагедия на воде. В три часа дня на пруду в селе Каргашино утонул гражданин Узбекистана. Об этом сообщили в МЧС Мордовии 10 июня.

По данным ведомства, 22-летний житель Узбекистана вместе с друзьями пошел на пруд искупаться. В один момент парень ушел под воду, его пропажу товарищи заметили практически сразу. Пострадавшего быстро вытащили на берег. В этот момент у него еще прощупывался пульс, однако спасти молодого человека не удалось. Мигрант скончался до приезда «скорой».

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначены экспертизы.

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