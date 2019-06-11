Три мигранта из Таджикистана погибли в страшном ДТП в Самаре

CA-NEWS (TJ) - Ранним утром 7 июня в Самарской области, около 6 утра, в результате столкновения 7-местного «Лада-Ларгус» с краном погибли три человека, еще 4 получили травмы, сообщил сайт "Ахбор".

Состояние троих раненых оценивается, как очень тяжелое. «Ларгус» был так искорежен, что спасателям пришлось вырезать всю крышу машины, чтобы извлекать тела. Источники «Ахбор» сообщили, что в этой машине мигранты из Таджикистана возвращались в Москву после пересечения российско-казахской границы.

Сайту «Ахбор» удалось установить имена одного из погибших и одного пострадавшего. Это погибший Курбонов Исломиддин, 1991 г.р. и Курбонов Сахидод, 1996 г.р., состояние которого оценивается, как очень серьезное. Они оба – уроженцы села Джафр Раштского района.