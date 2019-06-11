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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане на реке Пяндж пострят Даштиджумскую ГЭС с выработкой 15,6 млрд. кВт/ч. в год, чтобы экспортировать в страны Центральной и Южной Азии

CA-NEWS (TJ) -  Реализация проекта строительства таджикской Даштиджумской ГЭС обеспечит большую часть потребности в электроэнергии соседних с Таджикистаном государств Южной Азии.

Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, с строительством Даштиджумской и других ГЭС на реке Пяндж появится возможность удовлетворить растущее потребление электроэнергии в регионе Центральной и Южной Азии.

По данным специалистов отрасли, со строительством Даштиджумского гидроузла открываются широкие возможности к энергетическому использованию ниже расположенных ступеней каскада.

Реализация проекта строительства Даштиджумской ГЭС – первая из 14 предусмотренных проектов по освоению гидроэнергетических ресурсов реки Пяндж в Таджикистане.

По предварительному проекту освоения реки Пяндж предусмотрено построить 14 ГЭС, мощностью от 250 МВт до 4 тыс. МВт. В число крупных проектов входят Даштиджумская ГЭС – 4 тыс. МВт, Рушанская ГЭС – 3 тыс. МВт, Джумарская ГЭС – 2 тыс. МВт и Ширговадская ГЭС – 1,9 тыс. МВт.

Годовая выработка всех 14 ГЭС составит 86,3 млрд. кВт/ч электроэнергии, что позволит удовлетворить потребность большинства стран Центральной и Южной Азии.

Ранее сообщалось, что по проекту участок Даштиджумского гидроузла располагается в конце обширной межгорной котловины, протягивающейся от участка Оби-Миноу до селения Анджироби-Поён.

При подпоре в зону затопления будущего водохранилища подпадают почти не освоенные земли Хамадони и Калайхумбского районов Таджикистана и Бадахшанской провинции Афганистана.

Полная емкость водохранилища составляет 17,6 млрд. кубометров. Предусматривается возведение плотины из каменной наброски с суглинистым ядром. Высота плотины составит 320 м.

Открытое здание ГЭС будет оборудовано 12 агрегатами. Годовая выработка электроэнергии на станции составит 15,6 млрд. кВт/ч.

Для сравнения: Выработка электроэнергии на Токтогульской ГЭС КР за 2018 год составила 15,6 млрд кВт.ч.

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