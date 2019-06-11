Полиция Алматы сделала заявления по ситуации в городе

CA-NEWS (KZ) - 10 июня приблизительно с 18 часов и до 2 часов 11 июня в Алматы несколькими группами лиц был допущен ряд нарушений общественного порядка. Участники данных правонарушений задержаны полицией, сообщает департамент полиции Алматы.

В ближайшее время данным событиям со стороны правоохранительных органов будет дана полная правовая оценка. Вместе с тем, с целью исключения инсинуаций и достоверного информирования населения полиция озвучивает ряд фактов, подтвержденных на данный момент.

Первое. 10 июня в районе 18.00 часов в микрорайоне «Алгабас» перед театром «Алатау» по призыву Рината Заитова собралась группа людей для проведения несанкционированного митинга. Требование разойтись они проигнорировали, оказали сопротивление полиции и были задержаны. Более того, некоторые из них перекрыли дорогу в районе Алматы Арена, говорится в официальном сообщении ведомства.

После проведения беседы с Заитовым он был отпущен. Между тем, перед департаментом полиции города Алматы (зданием «Целинный») собралась группа людей в его поддержку. Заитов приехал из дома и обратился к ним с просьбой разойтись по домам, не участвовать ни в каких незаконных мероприятиях и не поддаваться на провокации.

Собравшиеся разделились на несколько групп и разошлись по городу. Но, одна из них на личных автомобилях заблокировала движение по проспектам Толеби и Абая. Выстроившись в колонну шириной три-четыре машины, двигаясь на пониженной скорости со звуковыми сигналами, высовываясь из окон авто, они фактически парализовали нормальное движение. Одновременно, по этим улицам прямо по дороге шли группы людей, перекрывая движение, перекрестки и создавая аварийные ситуации. Люди вели себя агрессивно, громко кричали, свистели, вели себя крайне неадекватно. Каких-то конкретных требований правонарушители не озвучивали, сообщает департамент полиции.

Второе. Участниками незаконных акций было допущено совершение нескольких уголовных преступлений. Так, в половине первого ночи на пересечении проспекта Толе би и улицы Отеген батыра напротив автовокзала «Сайран» автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедрено-берцовой кости правой голени со смещением.

Водитель скрылся с места преступления, но вскоре был задержан по признакам преступления, предусмотренного ст.345 уголовного кодекса РК.

В Алатауском районе Алматы в вечернее время группа людей повредила служебный автомобиль полиции, находясь в нетрезвом состоянии. Они закидали его камнями, разбив стекло машины. Нарушители были задержаны.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 Уголовного кодекса РК.

Третье. По указанным правонарушениям в вечернее и ночное время в Центр оперативного управления полиции на пульт «102» поступило 1250 обращений от горожан. Из них 70 % были по ночным событиям. Население было напугано шумом и криками в ночное время. Водители возмущались грубым нарушением правил дорожного движения.

В настоящее время ситуация в Алматы полностью под контролем. Обеспечено нормальное функционирование транспорта и всех служб. Приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах, передает департамент полиции.

Полиция заявляет, что не допустит нарушений общественного порядка, любые противоправные действия, угрозы жизни и безопасности граждан будут пресекаться в строгом соответствии с законом.

Напомним, в Алматы ночью, 10 июня, полиция остановила колонну сторонников акына Рината Зайытова. После коротких переговоров полиции с протестующими СОБР провел массовые задержания.