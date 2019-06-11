Известный мотивационный оратор Ник Вуйчич выступит в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - 14 сентября текущего года известный мотивационный оратор Ник Вуйчич выступит в Ташкенте, сообщают СМИ.

Выступление Ника пройдет в рамках форума «Жизнь без границ». Вуйчич учит людей быть счастливыми несмотря на физические недуги и двигаться всегда вперед.

Ему 36 лет, родился в Австралии, живет в Лос-Анджелесе. Получил два высших образования, научился печатать на компьютере со скоростью 43 слова в минуту, занимается серфингом, играет в гольф, увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду.

Миссия Ника – помогать другим людям. Помимо писательской деятельности и ораторства, он уделяет много времени развитию фонда Life Without Limbs («Жизнь без конечностей»). Эта организация помогает людям, которые, как и Ник, имеют врожденный синдром тетраамелии, а также тем, кто потерял руки и ноги из-за несчастного случая или болезни.

А также Ник Вуйчич – любящий муж и счастливый отец четверых детей. И он не только живет полноценной насыщенной жизнью, но и помогает другим людям обрести веру, надежду и любовь.



