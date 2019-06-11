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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан привлекает специалистов Казначейства США для улучшения фискальной политики

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан с 11 по 17 июня посетит делегация во главе с заместителем помощника министра финансов США по политике технического содействия Уильямом Макдональдом, сообщает издание «Народное слово».

Ранее, в ходе встречи заместителя премьер-министра Узбекистана Элёра Ганиева в Казначействе США в апреле текущего года, американская сторона выразила готовность поддержать усилия по дальнейшему продвижению экономических реформ в Узбекистане.

В рамках визита в Узбекистан Макдональд намерен обсудить перспективы привлечения на долгосрочной основе высококвалифицированных консультантов Казначейства США в совершенствовании фискальной политики, системы управления госдолгом и инвестициями, повышении эффективности бюджетного процесса, укреплении банковского сектора, а также противодействии экономическим преступлениям.

По информации дипмиссии Узбекистана в США, запланированы встречи в Министерстве финансов, Министерстве инвестиций и внешней торговли, Государственном налоговом комитете, Центральном банке, Агентстве по развитию рынка капитала, а также Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

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