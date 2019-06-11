В Чехии в результате несчастного случая погиб мигрант из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 8 июня 2019 года в результате обвала железной плиты на строительной площадке в Праге погиб 55-летний гражданин Узбекистана Уражбеков Алижон, сообщил МИД республики.



Данный факт подтвердили в полиции Чехии, куда 9 июня выехал для решения на месте консульско-правовых вопросов сотрудник дипмиссии Узбекистана в г.Берлине.

Расследованием дела занимается чешская криминальная полиция.

В настоящее время совместно с погребальным агентством в г.Праге осуществляется подготовка к отправке тела мигранта в Узбекистан, сообщает пресс-служба МИДа.