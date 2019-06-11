Парламент Монголии принял вето президента на законопроект, запрещающий обжаловать решения правительства

CA-NEWS (MNG) - Основной административный закон, инициированный и разработанный членом парламента Монголии (ВГХ), министром юстиции и внутренних дел Ц.Нямдоржем, вызвал опасение как в обществе, так и среди юристов. Утверждение данного законопроекта лишает права всех обжаловать какие-либо решения правительства, передает Mongolnow.

В связи с чем, 4 июня этого года президент Монголии Х.Баттулга наложил вето на данный закон и 10 июня парламент его одобрил.

Баттулга также наложил вето на закон о внесении изменений в пакет налогового законодательства. Парламентом 7 июня была создана рабочая группа по изучению данного вопроса и президент отозвал свое вето.