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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Афганистаном

CA-NEWS (TM) -  Меджлис (парламент) Туркменистана принял постановление о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Афганистаном, сообщает Trend.

Напомним, что сам документ был подписан в начале года в Ашхабаде президентами Туркменистана и Афганистана - Гурбангулы Бердымухамедовым и Мохаммадом Ашрафом Гани.

Кроме того, на межправительственном уровне тогда были подписаны: соглашения о таможенном сотрудничестве и воздушном сообщении, о месте международного железнодорожного перехода на общей государственной границе, меморандумы о взаимопонимании в нефтегазовой сфере и по наращиванию объемов туркменской электроэнергии, поставляемой в афганскую провинцию Герат.

Также был заключён меморандум о взаимопонимании по строительству железной дороги Акина-Андхой и приняты правила организации на совместной государственной границе железнодорожного сообщения между станциями Серхетабат-Тургунди.

Отметим, что Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном и ранее выступил с инициативой проведения у себя под эгидой ООН переговоров по восстановлению мира в соседнем государстве.

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