РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Саммит лидеров Азии пройдет в Душанбе 14-15 июня

CA-NEWS (TJ) -  По данным МИД Таджикистана, для участия в работе саммита в Душанбе прибудут президенты России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Бангладеш и Шри-Ланки, глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла.

Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие в пятой встрече глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе. Об этом сообщила в понедельник канцелярия турецкого лидера.

Пятый саммит глав государств СВМДА будет проходить 14-15 июня в столице Таджикистана. Этот международный форум создан для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, объединяющий 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще 8 государств и 5 международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Туркменистане начали бороться со слухами о болезни президента
  • История брутального парня из Ферганы, ставшего самым популярным детским парикмахером в Новосибирске
  • Сын, зятья и внук президента Узбекистана побывали на свадьбе сыновей эмира Дубая
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×