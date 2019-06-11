Саммит лидеров Азии пройдет в Душанбе 14-15 июня

CA-NEWS (TJ) - По данным МИД Таджикистана, для участия в работе саммита в Душанбе прибудут президенты России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Бангладеш и Шри-Ланки, глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла.

Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие в пятой встрече глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе. Об этом сообщила в понедельник канцелярия турецкого лидера.

Пятый саммит глав государств СВМДА будет проходить 14-15 июня в столице Таджикистана. Этот международный форум создан для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, объединяющий 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще 8 государств и 5 международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.