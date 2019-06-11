Мигрант из Таджикистана на Урале поймал летящего из окна младенца

CA-NEWS (TJ) - Трехмесячный мальчик из города Североуральск Свердловской области остался в живых чудом. Его, летящего из окна, подхватил на руки случайный прохожий, 44-летний уроженец Таджикистана Фахрутдин Юсупов. В итоге для малыша все обошлось, а вот с его мамой и ее приятелем теперь разбирается следственный комитет. СК России по Свердловской области сообщил, что планирует поощрить Фахриддина Юсупова, который спас жизнь младенцу.

Как сообщает издание Провинция.ру, это случилось вечером 6 июня. Фахрутдин со знакомыми стоял у магазина на улице Ленина, когда услышал звон стекла. Повернулся: в доме, метрах в 20 от магазина, разбилось окно. Как дернуло что-то, побежал посмотреть – не пошел, а именно побежал.

На подоконнике, усыпанном осколками, покачивался парень. А в руках у него – плачущий ребенок, совсем маленький.

«Не бросай, дай его мне», - мгновенно оценив ситуацию, закричал Фахрутдин. Парень не послушался. Как успел ухватить в воздухе младенца, не дать ему удариться о землю (ну и что, что первый этаж, высоты бы грудничку хватило) – Фахрутдин и сам не знает. Завернул в свою куртку, вызвал скорую помощь и полицию.

Как было установлено, мать ребенка в тот момент отлучилась в магазин, оставив сына, рожденного в марте 2019 года, на попечение своего знакомого. Оба взрослых в тот вечер находились в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента выяснилось, что ребенок проживал в антисанитарных условиях в квартире, где постоянно собирались компании. Сейчас малыш временно находится в больнице. Матери его вернут едва ли, а в отношении ее гостя возбуждено уголовное дело. Об этом 10 июня сообщает следственное управление СКР по Свердловской области.

Ну а тот мужчина, спаситель, просто рад, что успел. Он – простой работяга. «Переехал на Урал из Таджикистана еще в 90-х. Уже двенадцать лет живет в Североуральске. Работает на стройке. В тот вечер возвращался домой с работы…» - рассказывает 10 июня о Фахрутдине Юсупове «КП-Екатеринбург».

Благодаря счастливому стечению обстоятельств указанный младенец не получил каких-либо травм.

Злоумышленник был задержан. Следственным отделом по г. Североуральск СК России по Свердловской области жителю города Североуральска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).