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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Звуки выстрелов в Нур-Султане: в минобороны объяснили, что произошло

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане в районе площади Независимости днем 11 июня были слышны звуки выстрелов. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

В Министерстве обороны призвали жителей города не беспокоиться, пояснив, что это ведется работа по подготовке к инаугурации президента, в ходе которой пройдет парадный расчет и будет салют.

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