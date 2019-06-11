Звуки выстрелов в Нур-Султане: в минобороны объяснили, что произошло
CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане в районе площади Независимости днем 11 июня были слышны звуки выстрелов. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
В Министерстве обороны призвали жителей города не беспокоиться, пояснив, что это ведется работа по подготовке к инаугурации президента, в ходе которой пройдет парадный расчет и будет салют.
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