Туркменистан и Австрия обсудят развитие экономического сотрудничества

CA-NEWS (TM) - В Вене 14 июня пройдёт десятое заседание межправительственной туркмено-австрийской совместной комиссии. Об этом сообщило информагентство orient.tm.

По информации информагентства, на встрече ожидается участие представителей крупных австрийских компаний, занятых в нефтегазовом, энергетическом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, в области здравоохранения, логистики, образования. В их числе ― Energo engineering and Research group GmbH, Sonnek Engineering GesmbH, KOTANYI GmbH, Heinz Wohak.

― Определён состав туркменской делегации, в числе которых руководители и специалисты ряда отраслей, члены Союза промышленников и предпринимателей, ― отмечает издание.

На встрече планируется обсудить вопросы внедрения последних достижений и водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, сотрудничества в области транспорта и логистики.

Кроме того, в рамках заседания представители Туркменистана организуют презентацию Первого Каспийского экономического форума, который пройдёт в Авазе в августе 2019 года.

Напомним, что в апреле 2019 года Ашхабад посетила председатель Австрийско-Туркменского общества Неда Бергер. В рамках визита она встретилась с председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Александром Дадаевым. В ходе встречи стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества в сельском хозяйстве, а также обменялись мнениями по поставке оборудования для переработки овощей и фруктов, а также экспорту туркменского полиэтилена.

Туркменистан и Австрия периодически проводят бизнес-форумы. Интерес к туркменскому рынку проявляют такие компании, как WOMA GmbH, Schoeller Bleckmann AG, Unger Stahlbau GmbH, Schrack Seconet AG, Oswelt GmbH, AME Interhational, Landhof, Schlafhorst, Truetzschler, Uster, Strabag SE