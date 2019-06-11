РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан и Австрия обсудят развитие экономического сотрудничества

CA-NEWS (TM) -  В Вене 14 июня пройдёт десятое заседание межправительственной туркмено-австрийской совместной комиссии. Об этом сообщило информагентство orient.tm.

По информации информагентства, на встрече ожидается участие представителей крупных австрийских компаний, занятых в нефтегазовом, энергетическом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, в области здравоохранения, логистики, образования. В их числе ― Energo engineering and Research group GmbH, Sonnek Engineering GesmbH, KOTANYI GmbH, Heinz Wohak.

― Определён состав туркменской делегации, в числе которых руководители и специалисты ряда отраслей, члены Союза промышленников и предпринимателей, ― отмечает издание.

На встрече планируется обсудить вопросы внедрения последних достижений и водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, сотрудничества в области транспорта и логистики.

Кроме того, в рамках заседания представители Туркменистана организуют презентацию Первого Каспийского экономического форума, который пройдёт в Авазе в августе 2019 года.

Напомним, что в апреле 2019 года Ашхабад посетила председатель Австрийско-Туркменского общества Неда Бергер. В рамках визита она встретилась с председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Александром Дадаевым. В ходе встречи стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества в сельском хозяйстве, а также обменялись мнениями по поставке оборудования для переработки овощей и фруктов, а также экспорту туркменского полиэтилена.

Туркменистан и Австрия периодически проводят бизнес-форумы. Интерес к туркменскому рынку проявляют такие компании, как WOMA GmbH, Schoeller Bleckmann AG, Unger Stahlbau GmbH, Schrack Seconet AG, Oswelt GmbH, AME Interhational, Landhof, Schlafhorst, Truetzschler, Uster, Strabag SE

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Туркменистане начали бороться со слухами о болезни президента
  • В Вашингтоне американский дипломат застрелил свою бывшую супругу – уроженку Таджикистана
  • Китай составит новые планы сотрудничества с Кыргызстаном и Таджикистаном в рамках инициативы «Один пояс и путь»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×