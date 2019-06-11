Глава ФАО предложил 4 меры, которые помогут обеспечить здоровое питание населения

CA-NEWS (CA) - В вопросах обеспечения продовольствием необходимо сместить акцент с количества на качество: более двух млрд жителей планеты старше 18 лет имеют лишний вес, а 670 млн из них страдают от ожирения. Два млрд человек также не получают с едой достаточного количества питательных микроэлементов, что приводит к различным заболеваниям, передает служба новостей ООН.

Об этом заявил глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Жозе Грациану да Силва, выступая 10 июня в Риме на международном симпозиуме, посвященном вопросам обеспечения продовольствием в будущем. Он призвал перестроить всю систему с учетом качества производимой продукции, а также здоровья населения и окружающей среды. В первые 15 лет XXI века число людей, страдающих от ожирения, постоянно росло, причем это касается всех возрастных групп.

На симпозиум съехались представители правительств, академических кругов, международных организаций, частных компаний и гражданского общества. «Голод более не является единственной проблемой, связанной с обеспечением продовольствия», - отметил глава ФАО. Если число людей с ожирением будет расти теми же темпами, что сейчас, их скоро станет больше, чем голодающих, а от голода сегодня страдает около 820 млн человек.

Стремительная урбанизация и преобладание в рационе горожан обработанных продуктов питания способствуют распространению ожирения. Вместо того, чтобы собирать овощи и фрукты с грядки, как это было веками, люди теперь покупают в магазинах упакованную в яркие обертки еду с высоким содержание соли, сахара и химических добавок.

Генеральный директор ФАО рекомендовал правительствам принять меры, чтобы защитить здоровье населения - на законодательном уровне обязать частный сектор производить более полезные продукты питания. Например, это может быть дополнительный налог на продукцию, подвергшуюся обработке, и ее четкая маркировка, особенно, когда речь идет о товарах, предназначенных для детей.

Во-вторых, в ФАО предлагают различные методы стимулирования производства и распространения местной сельхозпродукции. В третьих, рекомендуют учитывать вопросы здоровья населения при заключении международных торговых соглашений. Сегодня обработанные продукты питания - ходовой товар на мировом рынке: они долго не портятся и их легко перевозить. «К сожалению, даже если эти продукты признаны безопасными для здоровья, это не значит, что они полезны, - заявил Да Силва. – Вся система международной торговли должна быть перестроена таким образом, чтобы на стол попадала здоровая пища».

Четвертая рекомендация относится к ведению сельского хозяйства. «Перемены в области обеспечения продовольствием начинаются с плодородной почвы, качественных семян и рациональных методов земледелия», - отметил глава ФАО. Он также отметил, что при этом необходимо заботиться о здоровье окружающей среды.

По его словам, современные методы ведения сельского хозяйства помогли увеличить объем производства, но не могут больше считаться устойчивыми: они привели к масштабной вырубке леса, бездумному использованию водных ресурсов, истощению почвы и росту объемов выброса парниковых газов. Да Силва высоко оценил роль ученых в переходе человечества на новые формы сельскохозяйственной деятельности. «Мы сегодня широко используем результаты ваших исследований и полагаемся на ваши рекомендации в нашей будущей работе», - подчеркнул он.