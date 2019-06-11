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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекские дипломаты вернули из Китая третью узбекистанку, ставшую жертвой домашнего насилия

CA-NEWS (UZ) -  25-летняя уроженка Андижана Шодиёна Давлатова, два месяца назад обратившаяся за помощью журналистам, возвращена на родину.

Девушка была замужем за гражданином Китая и жаловалась на насилие со стороны мужа-китайца. По ее словам, муж держал ее взаперти, бил и заставлял принимать неизвестные препараты в виде таблеток и инъекций, чтобы девушка забеременела. Шодиёна стала третьей по счету гражданкой Узбекистана, возвращенная на родину при помощи узбекских дипломатов в КНР.

Ранее, в феврале этого года, уроженка города Намангана, вқшедшая замуж за гражданина Китая, обратилась за помощью к журналистам, чтобы вернуться домой. Девушка по имени Саида жаловалась на насилие со стороны мужа-китайца. 19 февраля она была возвращена в Узбекистан при содействии узбекского посольства в Китае.

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