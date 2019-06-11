В Узбекистане женщине, арестованной за продажу младенца, решением суда вернули ребёнка

CA-NEWS (UZ) - В Навои 38-летней женщине, задержанной при продаже собственного дитя за 5 миллионов сумов ($600), решением суда вернули ребёнка.

Как сообщают местные СМИ, глава Карманинского районного женского комитета Г. Шерматова приняла это решение в связи с тем, что в отношении задержанной было установлено поручительство.

Женщина заявила в суде, что она "не может содержать своего ребенка, что ее муж в пожилом возрасте, и что он не сможет воспитывать его, а также, что ей самой будет тяжело расти ребёнка, в связи с чем она и вынуждена была продать его".

Председатель Комитета женщин Карманинского района отметила, что не смогла остаться равнодушной к данной ситуации, и попросила суд не заключать женщину в тюрьму по гарантии того, что в качестве председателя комитета женщин она возьмёт женщину под свой контроль, обеспечит её работой и создаст возможность заниматься общественно-полезной работой.

Суд приговорил женщину, продавшую своего ребенка, к ограничению свободы на четыре года.

Младенец, родившийся 4 марта 2019 года, содержится в настоящее время в Навоийском областном детском многопрофильном медицинском центре и будет возвращен матери, когда приговор вступит в силу.