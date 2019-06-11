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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в Верховном суде и налоговом комитете Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 11 июня уволил по причине долгого отсутствия на работе по состоянию здоровья судью Верховного суда Таджикистана Ахтама Акрамова, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства назначил первым заместителем главы Верховного суда Таджикистана Шавката Лутфуллозода, который ранее работал судьей ВС республики.

Кроме того, указами президента Хусрав Давлатзода и Рухшона Хаким назначены судьями Верховного суда Таджикистана. Рухшона Хаким до нового назначения была судьей Душанбинского городского суда.

Решениями правительства Таджикистана Абдусалом Рахимзода, Нарзулло Маликзода и Каъбатулло Меликзода назначены заместителями главы Налогового комитета Таджикистана.

Полковник гвардии Исматулло Одиназода по причине выхода на пенсию освобожден от должности командующего Национальной гвардией Таджикистана.


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