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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменских чиновников обеспечивают продуктами и алкоголем за счет госмагазинов

CA-NEWS (TM) -  Туркменских чиновников еженедельно обеспечивают продуктовыми наборами и спиртными напитками, сообщают «Хроники Туркменистана».

Как рассказал один из сортировщиков Ашхабадского завода «Чакыр» («Çakyr»), еженедельно их продукцию развозят по конкретным адресам от 5 до 10 бутылок водки и коньяка, в зависимости от должности чиновника.

– Это люди, которые занимают высокие посты. Например, алкоголь доставляют даже по адресу председателя Совета по делам религии при президенте Туркменистана. Как ни странно, но это происходило и во время священного месяца Рамазан, – рассказал собеседник ХТ.

Помимо этого, как сообщил работник акционерного общества «Azyk önümleri», подведомственного Министерству сельского и водного хозяйства, кроме спиртного чиновникам отправляют кондитерские и хлебобулочные изделия, мясо, рыбу, колбасные изделия, сыры, крупы и прочее.

Обеспечение продуктами происходит за счет госмагазинов. По накладным продукты поступают в магазины, на самом же деле – чиновникам. Деньги за «реализованный» товар выплачиваются из кассы магазинов.

– Таким образом, за продукты, получаемые чиновниками, расплачиваются продавцы и директора магазинов. Люди во власти не бедные, но если продукты не доставили вовремя, начинаются звонки с возмущениями и вопросами, где доставка, – сообщил один из работников бухгалтерии министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана

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