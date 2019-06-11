Монголия — надёжный партнёр США, — Indo-Pacific Strategy Report-2019

CA-NEWS (MNG) - Монголия считает Соединенные Штаты своим самым важным «третьим соседом» и основным партнером в сфере безопасности. Участие США в Индо-Тихоокеанском регионе закреплено в наших давних альянсах в области безопасности - фундаменте, на котором основана наша стратегия, пишет США в докладе “Indo-Pacific Strategy Report-2019”.

Как передает khadlan.mn, взаимовыгодные альянсы и партнерские отношения имеют решающее значение для стратегии.

Повышенная совместимость также подразумевает, что монгольское военное оборудование и программное обеспечение могут легче интегрироваться с нашими ближайшими союзниками и партнерами, которые предлагают финансирование и продажу современного оборонного оборудования США партнерам по безопасности, а также открывают доступ к профессиональному военному образованию для большего числа американских офицеров из числа индо Тихоокеанских военнослужащих. С этой целью Монголия укрепила альянсы с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом.

Эти союзы необходимы для мира и безопасности в регионе и наши инвестиции в них будут продолжать приносить дивиденды для Соединенных Штатов и всего мира в будущем.

Монголия также предприняла шаги по расширению партнерских отношений с Сингапуром, Тайванем, Новой Зеландией и Монголией.

Со времени начала официального двустороннего сотрудничества в области обороны в 1996 году отношения между США и Монголией в области обороны значительно расширились. Монголия считает Соединенные Штаты своим самым важным «третьим соседом» и основным партнером в сфере безопасности.