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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В музее Лувра организуют выставку, посвященную Узбекистану

CA-NEWS (UZ) -  С учетом огромного интереса во Франции к историческому и культурному наследию Узбекистана достигнута договоренность о проведении в 2021 году выставки исторических артефактов Узбекистана в Лувре, сообщает УзА.

Посольством Узбекистана в Париже совместно с Фондом развития культуры и искусства и музеем Лувра осуществляется активная работа по организации данной исторической выставки на высоком уровне. В частности, состоялся визит представителей Министерства культуры Узбекистана во Францию, в ходе которого проведено совещание Научно-организационного комитета выставки.

Во встрече приняли участие представители Института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан, Фонда развития культуры и искусства, музея Лувра, специалисты Эрмитажа и Государственного музея Востока (Россия), международные эксперты.

На совещании обсуждены вопросы, связанные с концепцией выставки, подготовкой экспозиций, выставочных залов музея, выпуском научного каталога мероприятия.

- В ходе заседания достигнут большой прогресс, - отметил профессор исследовательского учреждения Collège de France Франц Грене в интервью корреспонденту ИА «Дунё». - В частности, решен вопрос по выбору артефактов, обсуждены детали, касающиеся научного каталога и реставрации экспонатов. Могу сказать, что это будет очень важное событие. Самая большая выставка об Узбекистане, которая когда-либо организовывалась во Франции, станет важным научным и в то же время популярным мероприятием. Это даст возможность европейцам получить доступ к очень богатой культуре узбекского народа. Безусловно, выставка будет мотивировать многих французов посетить Узбекистан. Можно предполагать существенное увеличение количества туристов из Франции.

Как отмечает заведующий сектором Центральной Азии в Эрмитаже (Россия) Павел Лурье, в Эрмитаже с большим интересом смотрят на проект выставки, посвященной Узбекистану, в Лувре. Это станет знаменательным событием и большой вехой в истории изучения Узбекистана и знакомством мирового сообщества с богатейшей культурой страны.

- Подобная выставка в Лувре открывает перед Узбекистаном возможность для продвижения своего богатого и древнего культурного наследия за рубежом, - говорит представитель Государственного музея Востока (Россия) Тигран Мкрытчев. - Думаю, что это будет значимое событие как для Узбекистана, так и для Европы.

По итогам встречи стороны договорились провести очередное совещание Научно-организационного комитета в начале следующего года в Ташкенте.

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