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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Хабаровске мигрант из Узбекистана укусил полицейского за ногу
Иллюстративное фоо
Иллюстративное фоо

CA-NEWS (UZ) -  Суд Хабаровска вынес приговор по делу о насилии в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На скамье подсудимых оказался 30-летний гражданин Узбекистана, в октябре прошлого года укусивший за бедро полицейского. Вердикт суда — виновен и отправлен на 1 год и 6 месяцев в колонию-поселение. Напомним, наряд полиции из двух мужчин и девушки при патрулировании обратил внимание на подозрительного гражданина, выходившего из автомобиля.

«Полицейские попросили мужчину предъявить документы, тот отказался и попытался скрыться и наряд предпринял меры к его задержанию. На гражданина надели наручники и тут в ситуацию вмешался ещё один мужчина, как выяснилось позднее, его брат. Он оттолкнул девушку-патрульную, отчего она упала, и накинулся на другого полицейского», - отметили в прокуратуре.

Сотрудник УВД повалил мигранта на землю. Гражданин заявил, что сдаётся и попросил руку - помочь ему подняться и в этот же момент коварно укусил полицейского за ногу. Позднее установлено, что в России мужчина находился легально и в криминальных схемах не замечен. В ходе следствия гражданин Узбекистана признал вину, а на суде признал ее лишь частично.

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