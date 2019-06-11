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  11 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Google Maps Джен Фицпатрик посетит Коканд

CA-NEWS (UZ) -  Одна из первых женщин-инженеров в Google, старший вице-президент по проектированию и управлению продуктами в области продуктов Google Geo Джен Фицпатрик посетит историчексий город Коканд в Ферганской области.

Как сообщается в Telegram-канале хокимията (администрации) Коканда, в рамках предстоящего Международного фестиваля народно-прикладного искусства регион посетит выпускница Стэндфордского университета Джен Фицпатрик, руководитель программы карт Google Maps.

В ходе визита ожидается, что она ознакомится с историческими памятниками и достопримечательностями города для того, чтобы оказать помощь по оперативному внесению информации о них в карты Google. Это поможет гостям фестиваля, а затем и туристам лучше ориентироваться в маршрутах Коканда.

Напомним, что Джен Фицпатрик попала в Google еще молодым стартапом, сразу после окончания магистратуры. Она начала писать код, чтобы через 17 лет возглавить продукт, который используют миллиарды людей по всему миру. Теперь она – вице-президент коллектива инженеров, работающих над Google Maps. Её цель – сделать использование Google Maps проще даже в случае более сложных запросов. Благодаря Фицпатрик одна из главных задач команды на сегодняшний день – работа сервиса в офлайн-режиме.

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