Узбекистан содействует в подготовке кадрового потенциала для Афганистана

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 11 июня, в Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана состоялся открытый диалог на тему «Геополитическая ситуация в Центральной Азии и на пространстве СНГ».

В мероприятии приняли участие заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Санжар Валиев и руководитель Центра Института Бахтиёр Мустафаев.

Присутствующие обсудили вопросы политики Узбекистана на международном и региональном уровнях.

Как рассказал Санжар Валиев, Узбекистан уделяет большое внимание развитию международных связей и сотрудничества во всех направлениях: и с Российской Федерацией, и с Китайской Республикой — которые являются стратегическими партнёрами. Одновременно страна находит хорошую поддержку в отношениях с Европейским Союзом, США и другими развитыми и развивающимися государствами мира. Таким образом роль Узбекистана постепенно и поступательно возрастает на международной арене.

Особое внимание было уделено ситуации в регионе. «Одним из главных приоритетов во внешней политике Узбекистана является Центрально-Азиатский регион, включая Афганистан. При этом Узбекистан — единственная страна, которая граничит со всеми соседями одновременно, что позволяет утверждать, что наша страна — системообразующий ключевой центр региона», — отметил С.Валиев.

Также он заострил внимание на том, что если говорить о геополитическом положении в Центрально-Азиатском регионе, прежде всего нужно делать акцент на геоэкономическую ситуацию. В настоявшее время происходит своего рода экономизация внешней политики, направленная на то, чтобы дипломатия решала конкретные практические потребности роста нашей экономики, направленной на обеспечение благосостояния граждан.

Одним из перспективных направлений экономического сотрудничества стала новая стратегия взаимоотношений с Афганистаном.

«Это взаимовыгодное партнёрство. Афганистан открыл для нас много стратегических возможностей. В то же время Узбекистан, объявив новую политику сотрудничества с Афганистаном, оказывает ему содействие как социального плана, так и в экономическом восстановлении, а также предоставляет новые уникальные возможности — продвигать через Узбекистан свои товары на рынки СНГ», — пояснил заместитель директора Института.

В ходе диалога речь зашла об Образовательном центре по обучению афганских граждан, открытый в Термезе.

«Нам не важно, кто поступает учиться, этнические узбеки, таджики, хазарейцы, пуштуны или представители других наций. Просто первое условия обучения в Термезе — это знание узбекского языка, потому что обучение ведётся именно на нём. Мы думаем, что в будущем у нас будет достаточно преподавателей, которые смогут читать лекции на других языках, например, на дари.

Основная цель этого проекта — подготовить для Афганистана тех специалистов, которые в дальнейшем будут привлечены к сотрудничеству с Узбекистаном. Это может быть в сфере обслуживания железной дороги совместно с «Узбекистон темир йуллари», обеспечении логистики афганских грузов на территории Узбекистана, подготовки совместных контрактов и договоров по другим перспективным проектам в будущем. И естественно, эти специалисты должны владеть узбекским языком для лучшего взаимодействия. Именно поэтому данный образовательный проект носит прежде всего характер кадрово-ресурсного обеспечения нашего сотрудничества, которое будет наращиваться и интегрировать», — ответил Санжар Валиев.