Управление мусульман опровергло сообщение муфтия о численности граждан Узбекистана в Сирии

CA-NEWS (UZ) - Управление мусульман Узбекистана заявило, что не располагает точными сведениями о количестве граждан Узбекистана, находящихся сегодня в Сирии.

А это косвенно опровергает слова главы Управления мусульман Узбекистана муфтия Усмонхона Алимова, сказанные им на телеканале MY5 4 июня.

Муфтий Усмонхон Алимов в интервью, говоря о гражданах Узбекистана, проживающих в зоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, сообщил, что «по нашим оценкам, мы вернем около 3000 граждан» на родину.

В сообщение Управления мусульман отмечается, что заявление муфтия на местном телеканале «было отрывком из его лекции в одной из мечетей в Ташкенте».

«В приведенном докладе муфтий заявил, что будут предприняты усилия для возвращения тех, кто попал в Сирию по принуждению или обману родственников», - говорится в заявлении ведомства.

Пока что ни одно ведомство, в частности Служба Государственной безопасности, официально не объявило количество узбекских граждан, находящихся в зоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке .

30 мая 156 граждан Узбекистана прибыли в Сирию специальным самолетом. Сообщалось также, что «спасательная операция» будет продолжена.