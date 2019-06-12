AliExpress открывает свое представительство в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Крупнейший китайский интернет-магазин AliExpress намерен открыть свое представительство в Таджикистане. AliExpress — интернет-магазин, продающий товары в розницу и мелким оптом, входит в состав Alibaba Group, крупнейшей в КНР торговой интернет-площадки.

Рики Сюэ, директор по глобальной логистике компании на прошлой недели на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что AliExpress заинтересован в постоянном сотрудничестве с Таджикистаном. "Если вы посмотрите на карту, то увидите, что Таджикистан – сосед Китая на западной границе, отличный пункт транзита китайских товаров в Россию и западные страны», - отметил Сюэ.

По его словам, в настоящее время компания занимается проработкой нескольких предложений о партнерстве с Таджикистаном. Директор по глобальной логистике AliExpress сообщил, что компания намерена открыть в Таджикистане свое представительство и склад для товаров.

Представитель AliExpress признал, что сейчас у интернет-магазина мало клиентов в Таджикистане, но, по его словам, после открытия офиса ситуация изменится в лучшую сторону.

Рынки и магазины в Таджикистане сейчас переполнены дешевыми китайскими товарами. Приход на таджикский рынок компании AliExpress, по словам местных экономистов, станет неприятным сюрпризом для местных предпринимателей, особенно для тех, кто занимается доставкой товаров из Поднебесной. «AliExpress доставит товар покупателю без посредника и, естественно, стоимость товара намного ниже, чем на рынке или в магазине, - говорит таджикский экономист Сотим Умаров. – В такой ситуации покупатель, конечно же, предпочитает интернет-магазин AliExpress». По его словам, китайский интернет-магазин вытеснит с рынка небольшие компании по продаже электроники и мобильных телефонов.

AliExpress.com — интернет-магазин, продающий товары в розницу и мелким оптом, входит в состав Alibaba Group, крупнейшей в КНР торговой интернет-площадки, существующей с 1999 года. Alibaba Group включает в себя также интернет-магазины (Alibaba.com, Tmall, Taobao и др.), имеет собственную платежную систему Alipay. Особенность сервиса в компании заключается в том, что продавец получает деньги только после доставки товара.