1 погиб и 11 пострадали в массовом ДТП на трассе Алматы-Бишкек (фото)

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CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области произошло массовое ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на 94 км трассы Алматы-Бишкек между поселками Самсы и Таргап около 8-9 часов вечера. В этот момент на улице шел ливень.

Mercedes Sprinter с пассажирами следовал в Алматы из Жамбыла. За ним следовала Toyota Camry. Навстречу им двигался Mercedes E-Class. Когда они поравнялись, по неустановленной пока причине, водитель E-Class не справился с управлением. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение со Sprinter. От удара минивэн развернуло и выбросило на обочину. Ехавшая за Sprinter Toyota Camry также столкнулась с Mercedes E-Class и вылетела на земляной вал через встречку.

В свою очередь от удара у E-Class полностью оторвало переднюю часть - ходовая часть, двигатель и КПП улетели в степь. Остальная часть автомобиля осталась на дороге.

По приблизительным данным, пострадали 11 человек. Трое из них находятся в реанимации, четверо остались в больнице, четверых осмотрели на месте и отпустили. Пожилая женщина с Mercedes Sprinter скончалась на месте. Среди пострадавших - оба водителя Mercedes, а также пассажир Toyota Camry, который сидел сзади.