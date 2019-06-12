РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
1 погиб и 11 пострадали в массовом ДТП на трассе Алматы-Бишкек (фото)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  В Алматинской области произошло массовое ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на 94 км трассы Алматы-Бишкек между поселками Самсы и Таргап около 8-9 часов вечера. В этот момент на улице шел ливень.

Mercedes Sprinter с пассажирами следовал в Алматы из Жамбыла. За ним следовала Toyota Camry. Навстречу им двигался Mercedes E-Class. Когда они поравнялись, по неустановленной пока причине, водитель E-Class не справился с управлением. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение со Sprinter. От удара минивэн развернуло и выбросило на обочину. Ехавшая за Sprinter Toyota Camry также столкнулась с Mercedes E-Class и вылетела на земляной вал через встречку.

В свою очередь от удара у E-Class полностью оторвало переднюю часть - ходовая часть, двигатель и КПП улетели в степь. Остальная часть автомобиля осталась на дороге.

По приблизительным данным, пострадали 11 человек. Трое из них находятся в реанимации, четверо остались в больнице, четверых осмотрели на месте и отпустили. Пожилая женщина с Mercedes Sprinter скончалась на месте. Среди пострадавших - оба водителя Mercedes, а также пассажир Toyota Camry, который сидел сзади.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава ФАО предложил 4 меры, которые помогут обеспечить здоровое питание населения
  • Два президента одной страны, - политолог А.Дубнов о выборах в Казахстане
  • Звуки выстрелов в Нур-Султане: в минобороны объяснили, что произошло
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×